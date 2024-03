Patram de Canela recebe materiais e equipamentos para o programa Patrulheiro Ambiental Mirim

Na manhã de 27 de março de 2024, o 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela recebeu um importante apoio para o desenvolvimento do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim (PAM). O Comandante do 2° Pelotão Ambiental de Canela, 1° Tenente Ritter, juntamente com o Instrutor do PAM, Soldado De Aquino, foram os responsáveis por receber os recursos destinados ao programa.

A verba, proveniente de Emenda Impositiva, foi direcionada pelo Vereador Renan Sartori, do município de Gramado. O vereador compareceu pessoalmente à sede da PATRAM Canela, acompanhado pelo Presidente do MOCOVI de Gramado, Josiano Schimitt, para realizar a entrega dos materiais e equipamentos que serão utilizados nas atividades do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim nas escolas municipais de Gramado.

O objetivo do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim é promover a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes. Através da educação ambiental, busca-se incutir desde cedo nos jovens a importância da preservação do meio ambiente. Ao compreenderem a interdependência entre seres humanos, animais e natureza, os participantes são incentivados a adotar atitudes sustentáveis, como reciclagem, economia de água e energia, e cuidado com os animais.

Os conhecimentos e valores adquiridos durante a infância tendem a refletir em atitudes responsáveis na vida adulta, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável para o planeta.