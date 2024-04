30 equipes participarão da Terceirona de Futsal de Canela

Na Terceirona de Futsal de Canela, 30 equipes confirmaram participação após a entrega das fichas no dia 28 de março, em reunião realizada na sede da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, no Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).

As equipes foram divididas em quatro chaves por sorteio. Os jogos serão realizados no Ginásio Carlinhos da Vila, na Santa Marta, nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, com quatro duelos por noite, e a rodada de abertura está marcada para quarta-feira (4) com jogos do Grupo A, a partir das 19h, entre River/Bona Tintas X Águia Futsal, Dependientes Del Trago X Sonho Olímpico/Família Chaulet, Bayer Moleque X União Rancho Grande e Rio Branco X Boleiros.

Na quinta-feira (5), as partidas do Grupo B são: Deixa Que Eu Chuto X Juventus, Galera da Estevão/DBZ X Mercado São Rafael , JA Futsal X Amigos do Brasil, MV Futsal X MB Sports.

Na sexta-feira (6), a competição segue com os jogos do Grupo C, Futibas da Terça X Estrangeiros, Atalanta/São José X Real Matismo, Os Guris da Resenha X Certinho Evento, Âncora C X Hortênsias Futsal.

A fórmula do campeonato prevê que as quatro primeiras equipes de cada grupo se classificam para a próxima fase, as oitivas de final, com mata-mata em jogo único.

As partidas da fase de grupos se estendem até 16/05. A Folha de Canela vai transmitir uma rodada por semana na fase de grupos e todos os jogos a partir das oitivas de final. Se inscreva em nosso canal no YouTube para ficar ligado nas transmissões.

Confira como ficaram os grupos: