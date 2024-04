Obras de drenagem beneficiam população e meio ambiente de Canela

A Prefeitura de Canela por meio da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura continua realizando obras de melhorias na drenagem de água pluvial pelo município.

O servidor da Secretaria de Obras, Felipe Hahn é chefe da equipe de drenagem e destaca que serviços de drenagem da água pluvial são realizados de forma periódica pelo município, seja de micro e macrodrenagem.

“Temos buscado soluções para os desafios enfrentados em meio às mudanças climáticas, teve muita chuva em pouco tempo e a ausência de um sistema adequado em alguns bairros ocasionou muitos alagamentos, mas estamos avançando em importantes serviços que resolverão os problemas crônicos” relatou Felipe.

A equipe já atuou nos bairros Santa Marta, São José, Santa Terezinha, São Luiz, Centro, Leodoro de Azevedo, Eugênio Ferreira, Vila Suzana, Vila Suíça e Canelinha.

As demandas compreendem dois subsistemas principais: a micro e a macrodrenagem. A microdrenagem inclui elementos como pavimentos das ruas, sarjetas e bocas de lobo enquanto a macrodrenagem consiste em canais de maior porte, como as e galerias de águas pluviais que responsáveis por receber as águas provenientes da microdrenagem na área urbana.

O secretário da pasta Adair Bohn destaca esse trabalho diário da equipe que muitas vezes não aparece, mas que promove a qualidade de vida da população e essas medidas contribuem para a preservação do meio ambiente e garantem um eficiente escoamento das águas pluviais, minimizando os impactos das chuvas intensas e em muitos casos sanando alagamentos.

Manutenção

Outras obras de galerias de águas pluviais – reformas, trocas e ampliações – foram realizadas em todas as regiões. Os serviços incluíram a instalação e prolongamento de linha de tubulação em vários locais. Novas bocas de lobos foram criadas para melhorar o escoamento, além da construção e reconstrução de muros de contenção.