Polícia Civil prende responsáveis por roubo de R$ 84.000,00 em residência no bairro São Lucas

A Polícia Civil de Canela concluiu uma investigação minuciosa que levou à identificação dos responsáveis por um roubo a residência ocorrido no Bairro São Lucas em 13 de fevereiro. Na ocasião, dois criminosos invadiram uma casa na Rua Adalberto Wortmann por volta das 15h, rendendo os moradores e trancando-os no banheiro durante o assalto. Segundo relatos da vítima, os criminosos estavam armados durante o crime, tendo levado cerca de R$ 84.000,00 em espécie.

Após um trabalho investigativo complexo, a equipe de policiais civis conseguiu identificar os dois criminosos, resultando na representação do Delegado Vladimir Medeiros pela decretação da prisão preventiva de ambos. Durante as diligências, foram apreendidos bens adquiridos pelos assaltantes com o dinheiro roubado, incluindo um veículo importado da marca Audi. O veículo utilizado na fuga, um VW Gol vermelho, também foi apreendido durante as investigações.

Um dos criminosos foi preso pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira, dia 27/03, em sua residência no Bairro Santa Marta. O segundo criminoso foi capturado pela Brigada Militar após cooperação com a Polícia Civil, no domingo, dia 31/03, em sua residência no Bairro Dante. Ambos possuíam antecedentes criminais e foram encaminhados ao Presídio Estadual de Canela para o cumprimento da prisão preventiva.

O Delegado Vladimir Medeiros, responsável pelas investigações, ressaltou a raridade de crimes como esse na cidade e a prioridade dada à identificação dos criminosos. Ele destacou o empenho total da equipe policial em casos graves como este, enfatizando a importância da colaboração e troca de informações entre as forças policiais locais.