Final de semana de Páscoa foi movimentado em Canela 

Programação cultural e artística, além da decoração encantou visitantes e comunidade

Durante o feriado de Páscoa em Canela, moradores e visitantes foram brindados com um cenário vibrante e cheio de atividades para todas as idades. As ruas da cidade ganharam vida com uma programação cultural e artística diversificada, além de uma decoração encantadora que recebeu diversos elogios.

Desde diversas apresentações culturais até desfiles com os personagens dos parques da cidade, não faltaram opções de entretenimento para aqueles que escolheram Canela como destino para celebrar a Páscoa. A Catedral de Pedra, ponto icônico da cidade, também se destacou com um show de som e luzes que levou a momentos de reflexão.

À medida que o final de semana festivo chegou ao fim, as lembranças da Páscoa continuarão nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de vivenciá-la em Canela. “Esses momentos inspiram a gente a retornar em futuras ocasiões para renovar os laços com esta cidade que tão bem nos recebe, onde a magia da tradição se encontra com as suas belezas naturais” comentou Catarina Andrade, de Palhoças, Santa Catarina, que tem a data marcada para retornar na Páscoa de 2025.

Para aqueles que não conseguiram aproveitar todas as atrações, ainda há tempo! Mais programações estão previstas para o próximo final de semana, garantindo que a celebração da Páscoa em Canela continue encantando e cativando seus visitantes. A decoração da cidade, de responsabilidade da Secretaria de Turismo segue até 27 de abril.



Paradinha

No dia 6.4, sábado a partir das 16h30, os atrativos de Canela ganharão destaque em mais uma apresentação emocionante, que promete encantar moradores e visitantes. O evento, que ocorrerá da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa, contará com a presença de parques, mascotes e uma animada bandinha, garantindo muita diversão para todos.



Trilhos da Magia



05/04 (Sexta)

Roteiro 1

(Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)

1º Atração: “Pedro Campos”

(Voz e Violão)

Local: Estação Campos de Canella

Horário: 17h30min



2º Atração: “Diogo Candiago”

(Voz e Violão)

Local: Loja Jolimont

Horário: 18h



3º Atração: “Harmoni-On”

(Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Empório Canela

Horário: 18h30min



4º Atração: “Choco! O Coelho Sapateador”

(Performance com Marcelo Donini)

Local: Adega Dom Carlo

Horário: 19h





06/04 (sábado)



Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)

1º Atração: “A princesa do Arco Íris”

(Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: Pappardelle Massas Finas

Horário: 13h en



2º Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho”

(Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Loja Florybal

Horário: 13h30min



3º Atração: “Coelhos em Festa!”

(Performance com Marcelo e Olívia)

Local: GIF Burgers and Beef

Horário: 14h



4º Atração: “Mensagem para você — Páscoa”

(Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)

Local: Estação Campos de Canella

Horário: 14h30min



Luminata

Nesse final de semana teremos o último espetáculo de som e luz, “Via Domini — Os Caminhos do Senhor”, que retrata a Via Sacra de Jesus Cristo, desde seu caminho até a crucificação. Com uma duração de 12 minutos a atração acontece às 20h e 21h.