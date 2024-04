Golpes utilizando nomes do CRVA de Canela e do cartório de Gramado prejudicam a comunidade

Criminosos estão se aproveitando do nome do e do Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) de Canela e do Cartório Zortea, em Gramado, para aplicar golpes na região. As instituições alertam os usuários a ficarem atentos a essa nova prática fraudulenta.

Ambos os estabelecimentos confirmam que já registraram boletins de ocorrência junto à Polícia Civil e reforçam que tentativas de estelionato devem ser denunciadas imediatamente às autoridades de segurança.

De acordo com relatos, documentos fraudulentos estão sendo criados para enganar vítimas interessadas em comprar veículos, especialmente por meio de anúncios em redes sociais. Os golpistas prometem parcelamentos do automóvel com a suposta avaliação do Cartório Zortea, após o pagamento de uma entrada.

No caso do CRVA, foram identificados documentos com erros grosseiros em relação a valores de taxas, além de mencionar nomes de responsáveis e e-mails que não têm ligação com o centro de registro.

Representantes dos estabelecimentos destacam que o comércio de veículos, sobretudo nesses termos, é proibido e pedem para que os cidadãos entrem em contato diretamente com o cartório ou o CRVA antes de fechar qualquer negócio suspeito.

Em caso de dúvidas ou para fazer denúncias, os contatos são: (54) 3286-1003 para o Cartório Zortéa e (54) 3286-9410 para o CRVA de Canela. A colaboração da população é fundamental para combater essa prática criminosa e proteger a comunidade local.

As informações saíram primeiro no portal ABC +