Patram de Canela investiga denúncia de maus tratos a cães

Na tarde de 01/04/2024, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela responderam a uma notificação de possível crime de maus tratos a animais em uma área urbana da cidade.

A denúncia apontava que cães estavam sendo mantidos em condições de negligência, configurando um delito sob a legislação vigente. Ao chegar à residência indicada na queixa, os policiais constataram a presença de dois cães em aparente bom estado de saúde, com pelagem limpa e sem evidências visíveis de desnutrição ou ferimentos.

A ação dos policiais segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que define os critérios para identificação de sinais de maus tratos em animais. O trabalho de investigação e proteção aos animais continua sendo uma prioridade para as autoridades, visando garantir o bem-estar animal e o cumprimento da legislação pertinente.