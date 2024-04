Patram realiza Operação Escola Segura em Canela e intensifica proteção à comunidade escolar

Na tarde de 01/04/2024, Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizaram um patrulhamento no entorno da Escola Municipal de Canela, como parte das medidas de segurança implementadas na região.



Essas ações fazem parte da Operação Escola Segura, que tem como foco reforçar o policiamento nas proximidades dos estabelecimentos de ensino, especialmente em áreas com maior concentração de crianças e adultos.



O objetivo principal é criar um ambiente seguro para a comunidade escolar, prevenindo a ocorrência de incidentes que possam perturbar a tranquilidade de pais, alunos e professores. Durante o patrulhamento, os policiais entraram em contato com a diretora da escola para discutir possíveis preocupações relacionadas à segurança local, reforçando o compromisso em estabelecer uma relação de confiança e atender às necessidades da instituição de ensino.



Os patrulhamentos serão continuados e novas escolas serão alcançadas, com foco no policiamento das áreas internas das circunscrições do pelotão de Canela, garantindo a segurança e bem-estar de toda a comunidade escolar.