Projeto PulsArte de Canela poderá representar o Brasil na Copa do Mundo de Dança, na República Tcheca

O Projeto PulsArte, idealizado em 2018 com o objetivo de promover a formação de artistas na cidade de Canela, ganhou destaque ao ser selecionado para representar o Brasil na Copa do Mundo da Dança em 2019, realizada em Portugal. Inicialmente criado para oferecer aulas gratuitas de ginástica, dança e teatro para crianças e adolescentes da região, o projeto viu duas de suas bailarinas se destacarem em competições locais, resultando em uma oportunidade única de representar o país em um evento de renome internacional.

Com esforço conjunto dos pais, professores e comunidade de Canela, foi possível viabilizar a participação dos bailarinos na competição, contando com eventos beneficentes, apoio de patrocinadores e uma vaquinha online para custear despesas com passagens, hospedagem e alimentação. O resultado surpreendeu a todos, com a conquista do 13º lugar entre 56 países participantes.

Este ano, o Projeto PulsArte recebeu novamente o convite para representar o Brasil na Copa do Mundo da Dança, que acontecerá em Praga, República Tcheca. Dessa vez, quatro alunas foram selecionadas para participar, apresentando um solo e um trio nas categorias de jazz e acrodance. A oportunidade é vista como um sonho e uma chance de crescimento para as jovens bailarinas, que poderão ser vistas por companhias de dança internacionais, abrindo novas portas para suas carreiras artísticas.

Para que as talentosas alunas possam brilhar ainda mais no cenário internacional, o Projeto PulsArte conta com o apoio de toda a comunidade de Canela. Os moradores podem contribuir comprando as deliciosas pizzas oferecidas pelo projeto ou fazendo uma doação na vaquinha online. Além disso, o projeto busca por patrocinadores, que terão suas marcas estampadas nos uniformes das alunas. Juntos, podem tornar o sonho dessas jovens bailarinas uma realidade! Gabryelli Corrêa, Ana Luiza Moretto, Maria Luiza Brito e Sofia Hencke são as alunas que representarão Canela e o Brasil neste desafio internacional, levando o talento local para o mundo!

