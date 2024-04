Quadrilha responsável por série de furtos em Gramado é condenada pela Justiça

Quatro indivíduos foram condenados nesta segunda-feira (1º) pela Justiça, após serem acusados de cometer 23 furtos em residências de Gramado entre maio e junho de 2022. Além desses casos, a quadrilha também realizou oito tentativas de furto em diferentes bairros da cidade serrana. Segundo a sentença, os réus enfrentarão penas de prisão entre 21 e 23 anos, além do pagamento de multas.

De acordo com informações da assessoria do Tribunal de Justiça (TJ), três dos réus já estavam detidos preventivamente. O juiz Orlando Faccini Neto, da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, também condenou os quatro homens por integrarem uma organização criminosa, falsificação de documento público e adulteração de placas de veículos. Três deles ainda foram condenados por resistência, e um por agressão a um policial civil.

Os condenados foram identificados como Michel David da Rocha (21 anos e dois meses de prisão), Tiago Pires Hanchark (21 anos de prisão), Luan Fernando de Marinho (21 anos e seis meses de prisão) e Daniel Felipe Pires de Almeida (22 anos e dois meses de prisão).

Na decisão, o magistrado afirmou que a Delegacia de Gramado registrou 16 ocorrências de furtos durante o período em questão. As residências eram invadidas e os criminosos focavam especialmente em joias e dinheiro. A quadrilha, segundo as investigações, teria se deslocado do Paraná até Gramado.

Ainda, que o grupo utilizou quatro veículos diferentes, três dos quais com placas adulteradas. Além dos crimes em Gramado, eles também foram acusados de cometer delitos em Tubarão (SC), Criciúma (SC), Araranguá (SC) e Torres.

— Trata-se de uma situação singular, em uma cidade turística, onde os índices de criminalidade costumam ser inferiores aos normais. A autoridade policial iniciou uma investigação sobre a possível atuação de uma organização criminosa nas práticas delitivas — afirmou o magistrado em relação à condenação.

As informações foram publicadas primeiro no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul.