2.2 Ferramentas de planejamento para uma gestão eficiente

Caro leitor, as ferramentas de gestão podem ser desde um software ou técnicas utilizadas para aprimorar seus resultados, processos, sistemas e projetos. Trata-se de técnicas que auxiliam na tomada de decisões nas empresas. Para tanto, podem ser aplicadas em negócios de diferentes segmentos e portes, a partir delas, os gestores têm maior controle sobre o seu negócio.

Existem diversas ferramentas e com múltiplas funcionalidades, muitas nasceram na administração de empresas e foram importadas para a vida pessoal. Sou muito fã das ferramentas de gestão, pois são elas que fazem o meu trabalho como educadora financeira e consultora empresarial mais eficiente. Tudo funciona como nas demais profissões, o carpinteiro, o jardineiro, o lenhador, o engenheiro, a professora, ou seja, qualquer profissão usa de seu arsenal para desenvolver bem o seu trabalho. Claro que para que o processo de uso seja satisfatório o profissional precisa saber manusear as ferramentas, bem como elas precisam ser adequadas para o seu uso, “afiadas” como costumo dizer.

Tem ferramentas que usamos que são validadas, testadas por especialistas há muitos anos e que são muito conhecidas:

Análise SWOT: Ferramenta de gestão para ser utilizada quando se espera ter um diagnóstico detalhado sobre a situação atual da empresa. Plano de negócios: é uma das ferramentas de gestão utilizadas para detalhar os objetivos de um empreendimento, mas cuidado, não deve ser confundida com modelo de negócio. 5W2H: Além de ser facilmente adaptável, essa ferramenta oferece clareza na organização das funções, permite controlar melhor as tarefas e auxiliar para otimizar o tempo investido na execução delas, melhorando a produtividade. PM Canvas (Project Model Canvas): Também conhecido como Business Model Canvas, é considerado uma ferramenta de fácil utilização, geralmente aplicada por empresas que estão entrando no mercado. No entanto, organizações mais experientes já utilizam esse método. PDCA: O objetivo dessa ferramenta é implementar mudanças para manter o aperfeiçoamento constante, utilizando um ciclo de 4 etapas. Essa sequência deve ser reiniciada periodicamente para alcançar os resultados esperados.

Além dessas ferramentas mencionadas, existem milhares de outras, nas minhas consultorias também personalizo ferramentas para cada cliente, de acordo com as necessidades que precisamos resolver. Mas não reinvento a roda obviamente, porque as ferramentas estão aí, para serem utilizadas como grandes aliadas da gestão empresarial. Mas lembre-se, você pode ter a melhor ideia do mundo, a ferramenta mais eficiente, porém se não colocar as ações em prática de nada vai adiantar.