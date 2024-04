2º Fórum Gaúcho de Cidades Educadoras acontecerá em Canela

Uma oportunidade para que os participantes possam compartilhar ideias, inspirar-se em boas práticas e fortalecer redes de colaboração.

Nos dias 23 e 24, acontecerá o 2º Fórum Gaúcho de Cidades Educadoras, um evento promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – Famurs que reúne autoridades, educadores, estudantes e demais interessados para discutir o papel da educação no contexto urbano. O encontro acontecerá no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, localizado na Rua São Francisco, 99 – Boeira

Com o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos, o fórum contará com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, secretários de educação, coordenadores pedagógicos, lideranças da comunidade estudantil, estudantes e secretários municipais. Todos esses atores desempenham papéis fundamentais na construção de cidades mais inclusivas, participativas e educadoras.

O evento abordará uma variedade de temas relevantes, incluindo a educação transcender a escola e se espalhar em demais espaços da cidade, trazendo para discussão o conceito e princípios de uma cidade educadora.

Diante dos desafios enfrentados pelas cidades na atualidade, especialmente em um cenário de transformações sociais, tecnológicas e ambientais rápidas, o papel das cidades como agentes educadores ganha ainda mais relevância. Nesse contexto, o fórum surge como uma oportunidade para que os participantes possam compartilhar ideias, inspirar-se em boas práticas e fortalecer redes de colaboração.