Canela celebra a Páscoa com últimas apresentações culturais 

“Nos Trilhos da Magia” encerra neste final de semana

A atmosfera festiva da Páscoa continua encantando moradores e visitantes em Canela, com decorações vibrantes, espaços interativos e uma variedade de atrações que acolhem públicos de todas as idades, especialmente as crianças.

No próximo final de semana, dias 5 e 6 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Canela organiza as últimas apresentações culturais desta temporada especial, que teve início no dia 22 de março com a apresentação do Parque do Caracol. O evento conta com patrocínios do Alpen Park, Bondinhos Aéreos e Florybal Chocolates. Apoiadores: Artesanato Recanto das Artes, Brocker Turismo, Bustour, Elias Paludo Incorporações, Hotel Serra Nevada, Jornal Nova Época, Lunkes Turismo, NaturAí Canela, Outlet das Tintas, Pappardelle Massas Finas, PedroGois Corretora, Relojoaria e Joalheria Big Ben, Uniasselvi Região Serra, Vinícola Jolimont, além do apoio da Prefeitura de Canela.

No sábado, dia 6, a tão aguardada “Paradinha dos Parques” promete ser o ponto alto do fim de semana, reunindo mascotes e artistas dos principais atrativos da cidade em uma integração envolvente entre personagens, comunidade e visitantes. A atividade está programada para começar às 16h30, partindo da Catedral de Pedra e seguindo até a Praça João Corrêa, prometendo momentos de alegria e diversão para todos os participantes.

Não perca a oportunidade de vivenciar a magia da Páscoa em Canela e participar das últimas celebrações culturais desta temporada especial!

Confira programação “Nos Trilhos da Magia”

* Dia: 05/04 (sexta-feira) – Roteiro 1 (Estação Campos de Canella até Catedral de Pedras)

1ª Atração: “Pedro Campos” (Voz e Violão)

Local: Estação Campos de Canella Horário: 17h30min

2ª Atração: “Diogo Candiago” (Voz e Violão)

Local: Loja Jolimont Horário: 18h

3ª Atração: “Harmoni-On” (Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos)

Local: Empório Canela Horário: 18h30min

4ª Atração: “Choco! O Coelho Sapateador” (Performance com Marcelo Donini)

Local: Adega Dom Carlo Horário: 19h

* Dia: 06/04 (sábado) – Roteiro 2 (Pórtico da Av. Osvaldo Aranha até Estação Campos de Canella)

1ª Atração: “A princesa do Arco Íris” (Teatro de Bonecos com André Guedes)

Local: Pappardelle Massas Finas Horário: 13h

2ª Atração: “O Pequeno Príncipe e o Reizinho” (Teatro Lambe-Lambe com Daiene Cliquet)

Local: Loja Florybal Horário: 13h30min

3ª Atração: “Coelhos em Festa!” (Performance com Marcelo e Olívia)

Local: GIF Burgers and Beef Horário: 14h

4ª Atração: “Mensagem para você – Páscoa” (Teatro Lambe-Lambe com César Cliquet)