Cidadania já conseguiu 300 mil para saúde de Canela neste ano

A saúde da cidade de Canela já pode celebrar a chegada de mais um importante recurso.

Através da articulação do seu presidente municipal, Leandro Ceconi, o partido conseguiu mais uma emenda de 200 mil reais, provenientes da deputada federal Any Ortiz.

Ainda neste ano outra emenda, desta vez através de deputado Gaúcho da Geral, também foi captada.

Leandro destacou que, mesmo provenientes de gabinetes em Brasília, o trabalho para essa captação ocorreu em Canela, através de ligações e e-mail’s, alem de algumas viagens a Porto Alegre.

Os valores, importantes e necessários, reforçam o compromisso do Cidadania com a comunidade de Canela e são resultado do trabalho de pessoas comprometidas com a cidade dentro do partido e aliados.