Escola Barão do Rio Branco recebe Programa Papo de Responsa da Polícia Civil de Canela

Nesta quarta-feira, 03 de abril, os policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas atenderam ao convite da Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, localizada em Canela, para conversar com 100 alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental.

Durante o encontro, foram abordados temas relevantes como bullying, racismo, respeito e sonhos de vida. Os policiais incentivaram a reflexão sobre essas questões, promovendo um diálogo aberto e franco com os estudantes.

A participação dos alunos foi ativa, relatando seus sonhos e participando de dinâmicas sobre o preconceito. A iniciativa teve como objetivo não apenas informar, mas também sensibilizar e conscientizar os jovens sobre a importância do respeito mútuo e da construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.