Patram de Canela realiza atividade do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim com visita ao GramadoZoo

Na tarde do dia 02/04/2024, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizaram a quinta aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim, na Escola Municipal Presidente Vargas, na cidade de Gramado. O tema abordado foi “Fauna”, e a atividade alcançou duas turmas do 4° ano, totalizando 44 alunos.

A aula foi realizada durante uma visita ao @GramadoZoo, proporcionando aos alunos um contato mais próximo com a Fauna Nativa. A iniciativa visa educar e conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e do respeito à vida animal, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente.

O Programa Patrulheiro Ambiental Mirim é uma importante iniciativa da Polícia Militar Ambiental, que busca promover a educação ambiental desde cedo, incentivando o cuidado com a natureza e a conservação dos recursos naturais.