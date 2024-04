Vida em Abundância

Certa vez, uma pessoa, passando por sérias dificuldades financeiras e familiares, revoltada, fez a seguinte colocação em tom amargo: “que Deus é esse que resolve tantos problemas!? Que cura, que transforma pessoas, que liberta pessoas… Eu vejo os cristãos falarem tanto essas coisas. Por que eu vivo orando, rezando, indo à Igreja, não fazendo mal a ninguém, não prejudicando a ninguém, se não conheço esse Deus? Parece que Deus não me ouve. Tenho a impressão de que Ele é inatingível”. Debilitada pelo sofrimento e quase esmorecendo em seu tom de voz, com gotas de lágrimas deslizando pelo rosto, a pessoa disse: “se alguém sabe como posso chegar até Deus, mostre-me! Será que estou fazendo algo errado e não estou sabendo? Por que não consigo sentir Deus? Parece até que Ele Se esqueceu de mim!”.



Em sua cidade, neste momento, milhares e milhares de pessoas estão sentindo e passando por situações idênticas a essa. Estão sofrendo terríveis aflições, sem nenhuma esperança de um amanhã melhor. A maioria das pessoas deseja conhecer Deus, ter um relacionamento com Ele. Até mesmo aquelas, que estão distantes de Deus por falta de entendimento, buscam sem rumo certo essa intimidade com Deus. Toda e qualquer pessoa necessita disso.



O homem, naturalmente, tem grande sede, que apenas Deus pode saciar. Enquanto não encontra seu Pai, ou seja, seu Deus, o homem não descansa e não é feliz, permanecendo apenas ansioso e insatisfeito. Em João 10:10, Jesus disse: “eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância”. Isso não se refere somente a receber a vida de Deus, no momento em que cremos. Não basta ser regenerado. Não basta nascer da água e do espírito. Muitos se contentam com essa experiência, mas Jesus revela que Sua missão não acaba aí. A vida recebida de Cristo precisa crescer em nós e tornar-se abundante em nós. Como, então, poderemos obter a vida divina em abundância? Da mesma maneira que crescemos fisicamente: comendo. Em João 6:48, Jesus disse: “Eu sou o pão da vida”. Somente temos intimidade com Deus, se comemos o Pão da Vida. Em João 1:1, está escrito: “no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus”. Leia, medite e aprenda a Palavra de Deus. Coma de Cristo, para ter a vida abundante de Cristo.

“Toda e qualquer pessoa necessita ter uma vida de intimidade com Deus!”

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Combater a justiça própria, manipulação e controle”

Senhor Jesus, eu dou autorização ao Espírito da Vida para comandar os anjos de guerra do Senhor e combater os espíritos da justiça própria, da manipulação e do controle. Senhor Jesus, eu libero a ação do Espírito para que, neste momento, seja cortado todo domínio do maligno na minha mente e nas minhas emoções. Eu libero a Tua unção para remover todas as ideias, projetos e sentimentos que satanás guardou no meu coração.

Eu autorizo agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, que os anjos do Senhor estejam varrendo, com a vassoura de fogo de Deus, estes demônios para o fundo dos abismos. Senhor, prenda-os, não permita mais que eles se manifestem na minha mente para se expressarem e fazerem maldade através da minha vida. Neste momento eu quero consagrar a minha mente e o meu coração a Jesus Cristo e ao Espírito da Vida. Senhor Jesus, Tu tens liberdade de operar com poder e autoridade para varrer do meu coração tudo o que é das trevas, porque eu fui criado para ser vaso de

Deus e eu quero hoje disponibilizar este vaso, o qual sou eu, para o uso exclusivo de Deus. Eu, agora, ordeno que o espírito manipulador de Jezabel seja destronado e desligado completamente da minha alma. Agradeço-te, Senhor, e que o fluir e a unção interior do Espírito tomem o comando das mãos do espírito de Jezabel. Que o Espírito da Vida tenha domínio e reinado sobre a minha alma a partir de hoje porque o sangue de Cristo já me libertou das trevas. Jesus Cristo, o meu Senhor, o Qual eu seguirei até o fim, Este é a minha liberdade.

Amém.