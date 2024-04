33ª Festa da Colônia de Gramado terá Bandas de destaque no cenário nacional

A organização da 33ª Festa da Colônia de Gramado está preparando uma programação de atrações musicais que vão encantar. Além dos corais, grupos musicais, danças, a Festa apresenta bandas de destaque no cenário musical nacional, como, Portal da Serra, Super Banda Real, Orquestra La Montanara, Kamarilia, Cleiton Borges, Porto do Som, Banda 0800, Wilseu Pause, são alguns nomes que estarão no evento.

As apresentações acontecem no palco principal, que fica em frente os Biers Platz proporcionando momentos únicos de encantamento e diversão.

O acesso ao evento, inclusive nas datas destas bandas, é gratuito.

Paralelamente à Festa da Colônia acontece no complexo do Expogramado a Feira Feito em Gramado com mais de 170 expositores.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur. O evento tem a apresentação do Ministério da Cultura com o apoio da Orquídea Alimentos, Sebrae Agronegócio, empreendedorismo que transforma e RBT Internet. A hospedagem oficial é da Laghetto.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2023.

Fechado na quarta, dia 08 de maio.

Demais dias da semana das 10h às 22h.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.