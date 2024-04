Brigada Militar de Canela prende motorista embriagado no Bairro Eugênio Ferreira

Autor que não possui CNH se envolveu em acidente de trânsito

Na noite de quarta-feira (03/04), por volta das 19h50, a Brigada Militar de Canela foi acionada para atender a uma ocorrência na Av. Brasília, no Bairro Eugênio Ferreira. Um morador relatou que sua camioneta GM Blazer, estacionada em via pública, havia sido atingida por um veículo Sandero.

Ao chegarem ao local, os policiais militares identificaram o condutor do veículo, que apresentava sinais evidentes de embriaguez. Após realizar o teste do etilômetro, o resultado apontou 0,88 MG/L de álcool no sangue. O indivíduo, de 20 anos, não possuía carteira de habilitação (CNH), sendo preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.

O incidente destaca a importância da conscientização sobre os perigos da combinação de álcool e direção, ressaltando a necessidade de medidas rigorosas para coibir essa prática e garantir a segurança no trânsito.