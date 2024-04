Brigada Militar de Gramado prende procurado pela justiça no bairro Várzea Grande

Autor possui vasta ficha criminal por furtos

Na manhã de quinta-feira (04/04), por volta das 09 horas, a Brigada Militar de Gramado, agindo com base em informações da Seção de Inteligência do Comando Regional de Polícia Ostensiva – Hortênsias, deslocou-se até a Rua Boca de Leão, no Bairro Várzea Grande, onde identificou e deteve um indivíduo procurado pela justiça.

O suspeito, de 18 anos, é conhecido por uma série de antecedentes criminais relacionados a furtos, posse e tráfico de drogas. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Canela, em virtude do crime de furto.

O indivíduo, já familiarizado com as autoridades locais, foi responsável por uma série de delitos patrimoniais no município de Canela durante o mês de março. Um desses incidentes incluiu o roubo de uma mochila pertencente a uma rádio local, contendo diversos equipamentos eletrônicos de alto valor, resultando em significativo prejuízo financeiro. No dia seguinte ao ocorrido, em 20/03, o suspeito foi detido pela Brigada Militar e permaneceu sob custódia por dois dias antes de ser liberado mediante fiança.

Diante dos fatos, o indivíduo foi novamente preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça para responder pelos seus atos.