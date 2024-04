Brigada Militar prende autores de roubo a residência em Igrejinha

Na noite desta quarta-feira (03/04/23), por volta das 19h50, uma ação policial foi desencadeada no bairro XV de Novembro, em Igrejinha, após um roubo a residência onde dois telefones celulares foram levados.

Após receber informações sobre o roubo, a Brigada Militar iniciou buscas nas imediações, com base nas características dos suspeitos. Durante a operação, dois indivíduos com perfis semelhantes aos descritos foram avistados adentrando um matagal às margens da ERS-115.

Diante da situação, foi montado um cerco policial nas proximidades do matagal, com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar, guarnições da Brigada Militar de Três Coroas, Força Tática do 1BPAT e agentes de inteligência. Durante o cerco, um veículo prata foi observado saindo próximo ao matagal, resultando na abordagem policial.

Durante a abordagem, um dos ocupantes do veículo tentou fugir, adentrando novamente no matagal e dispensando um simulacro de arma de fogo. No entanto, dois suspeitos foram detidos no local: um homem de 38 anos, com antecedentes por lesão corporal, furto qualificado e furto de estabelecimento comercial, e outro de 32 anos, com antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, roubo a pedestre e estelionato. Durante a revista do veículo, foi encontrado um revólver calibre 32, com duas munições intactas.

As vítimas reconheceram os suspeitos como autores do crime, resultando na prisão em flagrante dos dois indivíduos, que foram encaminhados ao sistema prisional para responderem pelo roubo. A ação demonstra a eficiência e o compromisso das forças policiais no combate à criminalidade na região.