 Canela recebe coordenador da Defesa Civil

O coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado, tenente Ricardo Bassan, esteve visitando Canela nesta quarta-feira (3.4). Ele foi recebido pelo secretário adjunto de Assistência, Joãozinho Silveira, e o novo coordenador da Defesa Civil Municipal, o servidor concursado Paulo Fabiano Felles.

Joãozinho deixa o cargo de secretário adjunto e coordenador municipal da Defesa Civil em função da legislação eleitoral.

O Tenente Bassan destacou o trabalho articulado nas esferas estadual e municipal visando agilizar processos e melhorar o atendimento às ocorrências.

As atribuições da Defesa Civil Municipal incluem uma série de responsabilidades focadas na prevenção e no gerenciamento de desastres. Além disso, a Defesa Civil Municipal trabalha em conjunto com outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, para gerenciar riscos e responder a casos extremos.

“É muito importante esse trabalho de integração do Estado com o município na área da Defesa Civil, pois não existem ações que não possam melhorar. A Defesa Civil tem sido muito importante aqui no município e esse apoio trazido do Governo do Estado, através do Tenente Bassan , é importantíssimo para que possamos aprimorar nossos procedimentos e processos”, comentou Joãozinho que também destacou que o trabalho tem que ser feito em cima da prevenção tanto na Segurança como na Defesa Civil.

O fone da Defesa Civil Municipal é 54 991351949.