Palestra “Tecnologia e Inovação para Pequenos Negócios” promete impulsionar empreendedores

Na próxima segunda-feira (8), empreendedores da região terão a oportunidade de mergulhar no mundo da tecnologia e inovação durante a Palestra Tecnologia e Inovação para Pequenos Negócios. O evento está marcado para as 19h e será realizado no Centro Integrado de Inovação de Canela – CIDICA localizado na Rua São Francisco, 199 – Boeira

Com o objetivo de fornecer insights valiosos e estratégias práticas para impulsionar pequenos negócios, a palestra abordará temas cruciais para o sucesso empresarial no cenário atual. Questões como a implementação de tecnologias emergentes, estratégias de inovação para se destacar no mercado e a adoção de ferramentas digitais para otimizar processos serão discutidas de forma acessível e inspiradora.

O evento contará com a participação do palestrante, recomendado pela SICT RS, Carlos Rodrigo Oliveira, Empreendedor Apaixonado e Especialista em Simplificar a Complexidade com Inovação, atua como agente de inovação, comprometido com a excelência educacional.

A Palestra Tecnologia e Inovação para Pequenos Negócios é uma iniciativa essencial para todos os empreendedores que buscam se manter atualizados e competitivos no mercado atual. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados, mas as vagas são limitadas. Por isso, os interessados devem garantir sua participação o quanto antes, garantindo uma oportunidade única de aprender, crescer e se conectar com outros visionários do mundo dos negócios.

Mais informações através do fone (54) 3282 5167