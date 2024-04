Processo seletivo contínuo permite ingresso na UCS durante o semestre

Por meio do Processo Seletivo Contínuo, com provas às segundas ou às quintas-feiras, ainda é possível ingressar nos cursos de graduação da UCS. O processo avalia o futuro acadêmico por meio de uma redação on-line.

No campus da Região das Hortênsias, as opções presenciais são: os bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Nutrição e Psicologia, e os superiores de curta duração: Hotelaria, Gastronomia, Design de Interiores, Marketing e Gestão de Recursos Humanos.

Também há vagas para as opções do UCS Sênior, nas oficinas: Vida em Movimento, Cérebro Ativo, Fotografia Digital, Dança como Forma de Manter o Corpo Ativo (dois horários), Escrevendo Narrativas Breves (EaD síncrona) e Coral UCS Sênior Hortênsias.

As instruções e as informações sobre as formas de ingresso na UCS e os cursos (também a respeito de especialização e mestrado no campus), bem como instruções sobre como conseguir bolsas e descontos, estão no site ucs.br, ou diretamente na UCS Hortênsias, pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9941.8476.