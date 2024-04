Terceirona de Futsal de Canela teve pontapé inicial nesta quarta (03)

Competição conta com 30 equipes que buscam a taça e o acesso à 2ª divisão

O calendário esportivo de Canela deu início nesta semana com o Campeonato Municipal de Futsal da 3ª Divisão, que está sendo disputado no Ginásio Carlinhos da Vila, com a participação de 30 equipes.

A primeira rodada aconteceu nesta quarta (3), com quatro confrontos válidos pelo Grupo A:

– River/Bona Tintas 2 x 1 Águia Futsal

– Del Trago 2 x 3 Sonho Olímpico/Família Schaulet

– Bayer Moleque 3 x 6 União Rancho Grande

– Rio Branco 0 x 0 Boleiros

União Rancho Grande obteve o maior placar da noite – Fotos: Divulgação

Nesta quinta (4), quatro jogos formam a segunda rodada, com equipes dos grupo B e C, que se enfrentam a partir das 19h:

– Deixa Que Eu Chuto x Juventus

– Galera da Estevão x Mercado São Rafael

– JA Futsal x Amigos do Brasil

– MV Futsal x MB Sports

Os jogos desta quinta serão transmitidos ao vivo pelo Portal da Folha pelo YouTube e pelo Facebook e você pode conferir pelo link:

Ainda, na sexta (5), a 3ª rodada reserva os confrontos entre as equipes do Grupo C e D, sendo eles:

– Futibas de Terça X Estrangeiros

– Atalanta/São José X Real Matismo

– Os Guri da resenha X Certinho Evento

– Âncora C x Hortênsias Futsal

Os jogos da 3ª divisão do Futsal de Canela acontecem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no Ginásio Carlinhos da Vila e o DMEL disponibiliza um link para que a comunidade esportiva possa acompanhar os detalhes da competição, como jogos, equipes, classificação e artilheiros: https://copafacil.com/terceironacanela2024

Bayer Moleque

Dependientes Del Trago

Rio Branco