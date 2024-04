Chef italiano Fabrizio Abbate é o embaixador da 5ª edição do Festival Gastronômico da Batata em São Chico

O Festival, que acontece de 12 a 14 de abril, reunirá as melhores receitas à base de batata. Confira as atrações!

São Francisco de Paula promove de 12 a 14 de abril a 5ª edição do Festival Gastronômico da Batata, que acontece pelo segundo ano na praça Podalyro Alves da Silva. Nesta edição o chef italiano Fabrizio Abbate, que comanda o restaurante Don Fabrizio em Arraial d’Juda, na Bahia, assume como embaixador do evento. Ao todo, 8 restaurantes locais apresentarão suas receitas com a batata como estrela principal. A entrada é franca e os tickets para alimentação variam entre 25 a 40 reais.

Além disso, durante o evento, o renomado Chef Don Fabrizio estará à frente de uma emocionante aula show, apresentando uma receita inédita elaborada com base em batatas. Enquanto isso, o chef Wladimir Paiva, do Parador Cambará, conduzirá um painel inspirador sobre a cozinha de natureza, destacando a importância dos ingredientes locais. Já o Chef Felipe Andreis, do Nonno em Gramado, compartilhará seu conhecimento em um painel dedicado à charcutaria, explorando os sabores e técnicas desta arte culinária. Para enriquecer ainda mais o evento, Lilian Ceolin, da Emater, liderará um painel dedicado ao queijo serrano, revelando os segredos por trás dessa iguaria regional. E para completar a programação, haverá um bate-papo animado com produtores locais de batata, proporcionando uma troca de experiências e conhecimentos sobre este importante ingrediente da culinária local.

No cardápio, o tradicional bolinho de batata ralada retorna para sua quinta participação no Festival, enquanto outras receitas chegam pela primeira vez para compor o time local, como a batata com farofa e charque assado apresentado CTG Rodeio Serrano, conhecido pela tradicional comida campeira. Entre as opções também estão a pizza estilo Napoletana com massa feita à base de batata, churrasco no pão acompanhado de fritas, bolinho de bacalhau e violinha com fritas, batata recheada e o burguer na brasa com pão de batata, acompanhado também das tradicionais fritas.

Chef Fabrizio Abbate

O chef Fabrizio Abbate comanda o restaurante Don Fabrizio, em Arraial d’Ajuda, na Bahia. Ele gosta de dizer que é neto e filho da arte, pois nasceu no restaurante da família e foi criado entre as panelas. O italiano de alma dividida entre a terra natal e o Brasil garante que aos 9 anos já entrava na cozinha para preparar o que gostava de comer. Aos 16, chefiava uma equipe de três cozinheiros em um pequeno hotel da Itália. Passou por Belém até, em 1997, aportar na Bahia. Retrata essa paixão pelas duas nações ao executar uma cozinha mediterrânea moderna, sempre com o toque dos ingredientes tropicais

­­ A Batata em São Chico

O Festival Gastronômico da Batata foi pensado para valorizar a batata, considerando principalmente que São Francisco de Paula é um dos maiores produtores no país do tubérculo. O evento já atraiu milhares de turistas em suas quatro edições e serviu milhares de pratos à base de batata.



A batata movimenta anualmente R$ 120 milhões no município, gerando ao todo mais de 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos de acordo com a Secretaria de Agricultura, Ela é o terceiro alimento mais consumido no mundo, atrás apenas do trigo e do arroz. Estima-se que 1 bilhão de pessoas consomem batata diariamente. A produção anual supera 330 milhões de toneladas e, segundo pesquisadores, a batata é uma das armas mais importantes para a humanidade no combate a fome no planeta.

Confira os restaurantes participantes:

Pizza estilo napoletana feita com massa de batata | Don Giuseppe

Batata com farofa e charque assado | CTG Rodeio Serrano

Bolinho de batata com linguiça e opção vegetariana | Big Pão

Churrasco no pão com fritas | Ai Ki Fome

Bolinho de bacalhau ou violinha com fritas | Terra e Mar

Burger na brasa com pão de batata e molho barbecue com fritas | Café São Bernardo

Batata recheada ao molho de linguiça, cebola e bacon (opção vegetariana) | Doce Café

B­­­atata frita, queijo, cheddar ou catupiry e baco­n | Boi Nobre

Programação Musical no Evento

E para deixar o evento ainda melhor, o Festival conta com programação musical durante os três dias de evento, veja abaixo:

12/04/2024 – Sexta-Feira

18:00h – Abertura do Evento

18:20h – Aula Show com chef Don Fabrizio – 19:20h

19:30h Maduoh – 21:00h

21:15h – Yuri & Banda – 22:45

13/04/2024 – Sábado

11:00h – Abertura da Praça de Alimentação – 22:00h

11:30h – Felipe Vieira & Israel – 13:30h

14:00 – Bate Papo com Presidente da Abrasel – Marcelo Waslawik, sobre a instituição e Felipe Andreis sobre charcutaria – 14:45h

15:00h – Cozinha Show UCS com a participação do Chef Don Fabrizio – 16:30h

16:45h – TNG DUO – 17:45h

18:00h – Hbarito – 19:30h

19:45h – Nanda Virtuozo – 21:45h

14/04/2024 – Domingo

11:00h – Abertura da Praça de Alimentação – 21:00h

11:30h – Giácomo Velasquez – 13:30h

14:00h – Chef Vladimir Paiva – Receita Especial – 14:50h

14:45h Queijo Serrano com Lilian Varini Ceolin e Danilo Cavalcanti Gomes – 15:40h

15:45h – Bate Papo com Produtores Locais de Batata – 16:45h

17:00h – Rock Feller – 18:15h

18:30h – Portal da Serra – 20:30h

Prepare-se para vivenciar três dias de sabores e aromas irresistíveis no Festival Gastronômico da Batata de São Francisco de Paula!