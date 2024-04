Jogos com muitos gols marcam a segunda rodada da 3ª Divisão de Canela

Destaque para os jovens atletas que marcaram diversos gols na noite de ontem (4)

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão de Canela aconteceu na noite desta quinta (4), com muitos gols. O primeiro confronto da noite teve o empate entre Juventos e Deixa Que Eu Chuto, em 3 x3.

Confira a transmissão ao vivo

Felipe, duas vezes, e Fagner, anotaram para o Deixa Que Eu Chuto, enquanto João Gabriel, duas vezes, e Valdemir balançaram as redes para o Juventus. Destaque para o jovem Patrick, pelo lado da Juventus, e para Rico, pelo lado do Deixa Que Eu Chuto.

A partir do segundo jogo a rede balançou várias vezes, arrancando aplausos da torcida que lotou o Ginásio Carlinhos da Vila. A Galera da Estevão B encarou o Mercado São Rafael, vencendo o jogo por 5 x 2.

Pelo GDE DBZ, Gabriel (2), Igor, Tiago e Marcos Vinícius colocaram a bola no barbante. Guilherme e Marcelo descontaram para o São Rafael. Nesta partida, destaque para o veterano Paco, do São Rafael e para o jovem Gabriel do GDE.

No terceiro confronto da noite, um grande jogo entre JA Futsal e Amigos do Brasil. Em uma partida nervosa, o JA levou a melhor e aplicou 5 x 1 no adversário.

Melancia (2), Tonho (2) e Willian marcaram para o JA. Marlon fez o gol do Amigos do Brasil. Neste confronto, destaque para a força jovem do JÁ, com Melancia, Soteldo e Nikito, que somados à experiência de Tonho fizeram largo placar.

No melhor confronto da noite, o time da casa, MB Sports, do Santa Marta, enfrentou a juventude do MV Futsal. A correria da gurizada quase complicou a vida dos experientes atletas do Santa Marta, que chegaram a estar perdendo a partida.

A dupla Vini Rosa e Vini Oliveira se destacou pelo MV, com um gol cada, mas sem tirar o brilho do camisa 11, João Vinícius.

Pinça (2), Paulinho, Everton e o jovem goleiro Marcos colocaram a bola na rede pelo MB Sports.

A terceira divisão de Canela segue com a terceira rodada, na noite desta sexta (5), com os embates entre Futibas de Terça e Estrangeiros, Atalanta/São José e Real Matismo, Os Guri da Resenha e Certinho Evento, e fechando a noite, Âncora C e Hortênsias Futsal.

A rodada tem os jogos em sequência, a partir das 19h, no Ginásio Carlinhos da Vila, no Bairro Santa Marta. Acompanhe os resultados pelo link: https://copafacil.com/terceironacanela2024.

Fotos: Filipe Rocha/DMEL