Jovem é baleado após ter carro roubado em Canela

Na noite de quinta-feira, 04/04, por volta das 21h50, a Brigada Militar foi acionada na rua Kurt Mentz, bairro Leodoro de Azevedo, em Canela, para atender ocorrência de roubo de veículo, com lesões.

Ao chegarem ao local, as guarnições encontraram a vítima, de 20 anos, alvejada com um disparo de arma de fogo nas costas. O jovem foi imediatamente encaminhado para o Hospital. O disparo atingiu a região lombar e, segundo informações, a vítima seria transferida para um hospital mais adequado. Como o homem estava lúcido, foi possível obter seu relato.

Segundo a vítima, o início do roubo ocorreu na região central, onde foi abordada por três indivíduos, um deles portando uma pistola “prateada”. Em seguida, os criminosos deslocaram-se com o veículo da vítima, um GM Corsa Wind, até a rua Kurt Mentz, onde efetuaram o disparo. A vítima conseguiu fugir do carro em movimento quando foi alvejada nas costas, já fora do veículo. Apesar das buscas realizadas pelas guarnições, nem o veículo nem os suspeitos foram localizados.