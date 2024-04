Oito equipes duelam pelas vagas da semifinal da Terceirona de Futsal de Gramado

Partidas das quartas de finais acontecem hoje à noite, no Ginásio Perinão

O Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão de Gramado está chegando ao seu final. Quatro jogos, válidos pelas quartas de finais, acontecem hoje (5), a partir das 19h, no Ginásio Perinão.

Santos V.M. enfrenta o J.F., no primeiro confronto da noite, seguido pelo embate entre Amigos do Tio Edson e Os Galáticos. Em seguida, AFC Amigos pega o União GF e, fechando a noite, Atlético Daqui e Kiki’s duelam pela última vaga.

Na semifinal, que acontece na segunda (8), a partir das 19h30, reserva duas disputas em jogo único. O vencedor do primeiro jogo das quartas enfrentará o vencedor do jogo quatro, enquanto os vencedores dos jogos dois e três formam a segunda disputa.

As quatro equipes da semifinal estarão garantidas na 2ª divisão, que inicia logo nos próximos dias. A final está prevista para jogo único, na sexta-feira, 12 de abril, às 20h.