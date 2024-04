Polícia Civil de Canela e Rotary Club Inspiração realizam evento beneficente para arrecadar fundos

O Rotary Club Inspiração realizou, na noite desta quinta-feira (04), evento festivo beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para a reforma do Posto Policial para a Mulher, espaço da Delegacia de Polícia Civil para atendimento especializado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na cidade.

O evento contou com a participação de mais de 320 convidados, que lotaram um dos salões do Tri Hotel, e foi realizado com a participação efetiva da comunidade. Cada mesa foi cuidadosamente preparada por anfitriã(o), membro da comunidade ou empresa da região, para receber dez pessoas. Diversas atrações, como apresentações musicais e de dança, foram apresentadas durante o evento.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informou que a intenção do evento, por iniciativa do Rotary Inspiração, era de arrecadar valores para a reforma do Posto Policial para a Mulher, de modo a que o espaço esteja mais apropriado para receber mulheres vítimas e seus filhos durante o atendimento policial. Durante o evento, o Delegado Vladimir foi homenageado pelo clube de serviço pelos dez anos que completará nesta semana de serviços prestados na cidade.