Trade gramadense e Prefeitura de Gramado buscam alternativas para o turismo junto a ABEAR e Ministério do Turismo

Na manhã desta quinta-feira (04), lideranças do trade turístico de Gramado juntamente com o prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito e secretário de Turismo, Luia Barbacovi, acompanhados pelo secretário estadual de Turismo, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, se reuniram com a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), Jurema Monteiro, e com o secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi, para falar sobre o valor das passagens aéreas com destino a Porto Alegre e outros temas relacionados ao turismo na região.

“Foi um encontro muito produtivo e o Ministério de Turismo se colocou à disposição para buscar caminhos para ampliar a divulgação da região e fazer um trabalho bem forte em cima disso. Já a Abear se comprometeu em se reunir com as empresas para buscar alternativas para ampliar a malha aérea e também rever os cursos de passagem via Porto Alegre e Caxias do Sul, visando beneficiar o turismo da região”, conta o vice-prefeito e secretário de Turismo Luia Barbacovi. O encontro teve também a participação fundamental do Sindtur Serra Gaúcha que fez a solicitação para um apoio mais direto da ABEAR. “Trata-se de uma reivindicação extremamente importante que vai de encontro ao turismo da Região”, disse Lisa Gottschalk, Executiva da entidade e que está presente em Brasília.

Segundo relatou o prefeito Nestor Tissot, “estamos combinando em fazer também um pacote turístico envolvendo todo o trade, restaurantes, hotéis, comércio e passagens para divulgar o turismo durante o ano na cidade. Queremos ainda, incentivar que a população brasileira adquira suas passagens com antecedência, por que assim o preço é mais baixo”, destacou.