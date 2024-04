Brigada Militar de Canela prende traficante com 432 gramas de cocaína e uma arma de fogo

Autor era responsável pelo armazenamento e distribuição da droga

No final da manhã de terça-feira (09/04), por volta das 11h50, a Brigada Militar, através do Pelotão de orça Tática, do 1º BPAT, em ações de polícia em Canela prendeu o responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas no município. Além da grande quantidade de cocaína, também foi encontrado com ele uma arma de fogo.

Em policiamento na Vila Susana, os Policiais Militares visualizaram uma motocicleta parada na Rua João Baldasso, com um indivíduo ao lado, retirando sacolas do baú. Ao se aproximar o indivíduo foi reconhecido, pelas características, conforme denúncias anteriormente recebidas, que seria o suspeito de realizar a distribuição e o armazenamento de drogas, além de recolher o dinheiro das vendas para uma organização criminosa. O homem, de 26 anos, foi revistado sendo encontrado na sacola 19 buchas de cocaína, 16 menores e três maiores, pesando 21 gramas, e uma quantia em dinheiro.

No porão da casa do acusado foi localizado mais drogas: 411 gramas de cocaína, que renderiam pelo menos 1500 porções após fracionada para venda, dois tabletes de maconha, pesando 14,2 gramas, uma balança de precisão e uma pistola 9mm, com dois carregadores.

O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao presídio de Canela.