Canela lança novo aplicativo com informações úteis à comunidade

Um aplicativo personalizado para o canelense dizer que é seu.

Lançado recentemente no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela- CIDICA, o novo aplicativo de Canela – Canela App já está disponível nas lojas de aplicativo para IOS e Android, e oferece uma ampla gama de informações úteis à comunidade, desde os serviços municipais, os eventos públicos, informações sobre esporte, lazer, comércio, turismo, alertas e notificações importantes e as notícias mais recentes.

Servindo como uma ponte entre a população e a Prefeitura, o Canela App oferece diversos benefícios para os moradores da cidade. Um dos principais recursos do aplicativo é sua capacidade de fornecer alertas de emergência em tempo real, mantendo os cidadãos informados sobre situações críticas e medidas de segurança.

Além disso, o aplicativo oferece atualizações sobre as novidades do turismo na cidade, ajudando os moradores e visitantes a explorar as atrações locais e descobrir eventos culturais e esportivos. Com informações detalhadas sobre esporte, lazer, comércio e serviços municipais, o Canela App se torna uma ferramenta indispensável para quem vive na cidade.

O aplicativo que foi desenvolvido pela empresa EPUB Tecnologia da Informação – LTDA , foi projetado para ser simples e de fácil navegação, garantindo que todos os membros da comunidade possam utilizá-lo com facilidade. Além disso, o Canela App é gratuito e acessível a todos, refletindo o compromisso da cidade com a inclusão digital e a igualdade de acesso à informação.

Receba informações e interações sobre os serviços básicos em tempo real. Desde a coleta de lixo ao transporte público, até os eventos turísticos mais prestigiados, tudo você encontra no novo Canela App.

Baixe agora mesmo e se conecte com Canela na palma da sua mão!

Android: https://encurtador.com.br/nqJZ1

IOS: https://encurtador.com.br/qvCV8