Faccat será palco de palestras sobre combate ao bullying e à violência contra a mulher na Semana do Ministério Público

A 14ª Semana do Ministério Público da Rota da Serra trará como foco as temáticas de Bullying, Cyberbullying e Violência contra a Mulher. O evento, programado para acontecer na sede das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) nos dias 16 e 18 de abril, contará com a participação especial dos renomados palestrantes Dra. Caroline Vaz, Promotora de Justiça do Estado do RS, e Dr. Fábio Roque Sbardellotto, Procurador de Justiça do Ministério.

Ambas as noites serão marcadas pelo início das palestras às 19h30min. A realização do evento é uma parceria entre a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) e a Faccat, através do Curso de Direito, com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site www.faccat.br/cursoseeventos.

No dia 16 de abril, a Dra. Caroline Vaz abordará o tema “Bullying e Cyberbullying: prevenção e criminalização das condutas”, enquanto seu colega Dr. Fábio Roque Sbardellotto, no dia 18, discorrerá sobre “Violência contra a Mulher: a realidade gaúcha e brasileira à luz da proteção dos direitos fundamentais e dos bens públicos indisponíveis”.

O objetivo principal da Semana do Ministério Público da Rota da Serra é proporcionar aos estudantes de Direito de todo o Estado, principalmente os acadêmicos de Direito do Vale do Paranhana, uma oportunidade de conhecer o trabalho dos agentes do Ministério Público e entender o posicionamento institucional em relação aos assuntos jurídicos em destaque.

Sobre os palestrantes:

Dra. Caroline Vaz: Promotora de Justiça do Estado do RS, com atuação na Promotoria da Infância e Juventude (Proteção) em Porto Alegre. Além disso, é professora de Direito Civil na PUC/RS, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e palestrante dos cursos preparatórios da FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público) e da Esmafe (Escola Superior da Magistratura Federal).

Dr. Fábio Roque Sbardellotto: Doutor em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com mestrado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialização em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente é Procurador de Justiça do Ministério.