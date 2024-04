Gestores do Parque do Caracol marcam presença no Fórum da Liberdade

O evento aconteceu nos dias 4 e 5 abril, na PUCRS, em Porto Alegre.

O Diretor de Relações Institucionais do Grupo Iter, Paulo Gontijo, e o Gerente Geral do Parque do Caracol, Rafael Silveira, estiveram presentes no 37º Fórum da Liberdade, evento anual realizado em Porto Alegre que aconteceu nos dias 4 e 5 abril, na PUCRS.

O Fórum da Liberdade é uma conferência sobre economia e política, organizada pelo Instituto de Estudos Empresariais. Desde 1988, o evento já contou com a presença de cinco ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e nove chefes de Estado.

Representando a holding Grupo Iter, administradora dos parque do Caracol e Tainhas, os gestores marcaram presença para cumprir agenda institucional, de relacionamento e prospecção de ideias, neste que é reconhecido como o maior evento pró-liberdade do mundo e que busca unir o melhor conteúdo de economia, negócios, política e cultura.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos: Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/