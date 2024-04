Mundial de Pizzas da Itália inicia nesta terça-feira com chef da Serra Gaúcha disputando título em quatro categorias

Inicia nesta terça-feira, dia 09 de abril, em Parma, o Campionato Mondiale della Pizza da Itália. A competição reúne os melhores pizzaiolos do mundo e terá o chef gaúcho Igor Cândido disputando o título em quatro categorias: Pizza Clássica, Pizza in teglia, Pizza in pala e Pizza a Due.

Em 2023 o chef foi campeão da classificatória brasileira em SP, na categoria pizza Teglia Romana e vice-campeão na categoria Pizza in Pala Romana e com esses títulos garantiu a vaga direta para o Mundial de Pizzas na Itália.

Chef Igor, que tem duas unidades da Pizzaria Candido’s que atende Gramado e Canela, disputa as categorias Pizza in Teglia e Pizza a Due na terça, dia 9. Já na quarta-feira, dia 10, será a vez de disputar nas categorias Pizza Clássica e Pizza in Pala.

O destaque do pizzaiolo gaúcho não é recente. Em 2023, ele entrou para o livro dos recordes ao produzir a maior pizza do Brasil, um feito realizado em Serafina Corrêa, interior do RS. Além disso, conquistou o bicampeonato da Copa Brasileira de Pizzarias e obteve excelentes colocações em competições internacionais, incluindo o Mundial em Parma, Itália, e o Campeonato Sul Americano na Argentina.

A participação do Chef Igor Cândido no Mundial é patrocinada pela Salumeria Caminho das Pedras, Casa Della Salumeria Gramado e Sticky Shoes.