Parceria entre ACM-RS e Hospital Moinhos de Vento fortalece ensino na Região das Hortênsias

Na manhã desta segunda-feira, a sede da ACM-RS, em Canela, foi palco de uma emocionante cerimônia de entrega de doações provenientes do Hospital Moinhos de Vento para a Unidade de Ensino ACM Região das Hortênsias. Ao todo, foram doados mais de 200 itens, entre móveis e equipamentos de laboratório. Este evento destacou a importância da parceria entre duas instituições essenciais para a área de ensino e saúde.

O Instituto Moinhos Social, uma iniciativa que canaliza ações sociais do Hospital Moinhos de Vento para áreas relevantes do desenvolvimento social, consolidou sua presença ao contribuir com recursos valiosos para aprimorar a qualidade do ensino na ACM Região das Hortênsias. Lançado em dezembro de 2021, o Instituto Moinhos Social dedica-se ao desenvolvimento social e econômico das comunidades em que atua.

A Associação Cristã de Moços (ACM), fundada em 1844 durante a Revolução Industrial com o propósito de difundir valores cristãos, continua sua missão até os dias atuais, desempenhando um papel vital em momentos desafiadores da vida humana.

O evento contou com a presença de diversas personalidades de destaque, incluindo:

Clayton Opptiz, representando o Presidente da ACM-RS;

Pascual Jesus Mostaceros Neyra, representante do Secretário Geral da ACM-RS;

Marcio Pascoal Coelho Gonçalves, Secretário Executivo da ACM-RS;

Rosangela Bortolini, Diretora da Área de Ensino da ACM-RS;

Caroline August da Silva, Coordenadora do Centro Profissional ACM;

Senhor Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento;

Melina Schuch, Superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento;

Admilson Reis, Superintendente de Responsabilidade Social e Gestão de Riscos do Hospital Moinhos de Vento;

Monique Pimentel, Supervisora do Instituto Moinhos Social;

Deputado Federal Pedro Westphalen;

Marco Aurelio Ferreira, Diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional de Hospitais Privados;

Além dos representantes e autoridades, o evento foi enriquecido com a participação das professoras e alunos da Unidade de Ensino da ACM, assim como parceiros estratégicos da área de saúde, como o Hospital de Caridade de Canela e autoridades municipais das cidades de Gramado e Canela.

A entrega das doações do Hospital Moinhos de Vento tem como objetivo aprimorar as atividades educacionais na ACM Região das Hortênsias. Esses recursos contribuirão significativamente para a realização de aulas práticas mais realistas, preparando os alunos para ingressar no mercado de trabalho com habilidades sólidas e relevantes.

A ACM Região das Hortênsias, que celebrou 20 anos de atuação no ano passado, tem desempenhado um papel fundamental na formação de profissionais técnicos em diversas áreas da saúde, como enfermagem, radiologia, massoterapia, saúde bucal e veterinária. Ao longo de duas décadas, a instituição formou mais de 600 técnicos de enfermagem e mais de 2.000 alunos em cursos profissionalizantes.

A parceria entre a ACM-RS e o Hospital Moinhos de Vento demonstra um compromisso mútuo com o desenvolvimento e aprimoramento da educação e saúde nas comunidades onde estão inseridos. Essa colaboração exemplar destaca a importância do setor privado e das instituições sociais na promoção do bem-estar e crescimento sustentável das regiões em que operam.