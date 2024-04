Brigada Militar prende homem procurado pela justiça em Gramado após furto em residência

Autor é suspeito de vários crimes nos últimos dias na cidade.

Na noite de terça-feira (09/04), a Brigada Militar efetuou a prisão de um indivíduo procurado pela justiça em Gramado. O suspeito, já conhecido das autoridades por sua extensa ficha criminal e suspeito de vários furtos em residências no município nos últimos dias, foi capturado por volta das 21h45min, na rua Francisco Comiotto, no bairro Floresta, após uma ocorrência de furto arrombamento em uma residência.

De acordo com relatos de populares, o suspeito teria invadido a residência pela janela, levando consigo alguns objetos antes de empreender fuga. Com base nas descrições fornecidas, as equipes da BM Gramado e da Força Tática conseguiram localizá-lo na rua Augusto Bordin, onde tentou se esconder atrás de um veículo no escuro, sendo abordado pela guarnição.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu às ordens das autoridades e tentou investir contra os policiais, demonstrando comportamento agressivo. Com ele foram encontrados dois celulares, dois perfumes, uma corrente dourada e uma pulseira prateada.

O indivíduo, de 41 anos, com um histórico criminal que inclui furtos, tráfico de drogas, receptação, roubo a pedestres e motim de presos, além de ser suspeito de diversos furtos em residências no município de Gramado, estava com um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS. Ele foi encaminhado ao presídio de Canela.