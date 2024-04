Canela prepara a 64ª Romaria e Festa em honra à Nossa Senhora de Caravaggio

A 64ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela está se aproximando, e a comissão organizadora está trabalhando com empenho e dedicação para garantir o sucesso do evento.

Na última segunda-feira, 8, ocorreu a celebração do “envio” no Santuário, marcando o início da visita às comunidades. Essa iniciativa visa promover momentos de fé e reflexão, além de divulgar os quatro dias de romarias. Todas as comunidades católicas de Canela receberão a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio, e neste ano, também algumas paróquias da região, como a de Santa Maria do Herval e da Várzea Grande, em Gramado. Cada comunidade prepara algo diferente para o momento especial, geralmente apresentado no momento da Ação de Graças.

Em 4 de maio, terá início a novena, na Cripta do Santuário, sempre às 19h30. Para esta programação, foram convidados padres e bispos de outras localidades para presidirem as celebrações. Entre eles, o Padre Vítor Farias, que foi reitor do nosso Santuário, o Bispo Dom Edson Batista de Mello, que foi pároco em Canela, e também os bispos da Diocese de Novo Hamburgo que frequentemente marcaram presença no evento: Dom Zeno Hastenteufel e Dom Osvino Both.

O evento, em 2024, contará com quatro romarias, no mês de maio: no dia 18, a Procissão Luminosa às 18h; a Romaria Motorizada e de Ciclistas no dia 19, às 9h; no mesmo horário, dia 25, a Romaria dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude; e para encerrar, a grande Romaria a Pé, às 8h, no dia 26 de maio. Todas as romarias partirão da Catedral de Pedra em direção ao Santuário de Caravaggio de Canela, com Missa na chegada.

Com exceção da Procissão Luminosa, nos demais dias haverá programação artístico-cultural e uma ampla variedade de gastronomia.