Canela tem “Dia D” de vacinação contra influenza neste sábado

Imunização possibilita prevenção e diminui chances de casos graves e de desenvolvimento de complicações.

Canela terá o “Dia D” de vacinação contra influenza neste sábado (13). A ação da Secretaria da Saúde acontecerá nas unidades básicas de saúde dos bairros Canelinha, Santa Marta, São Luiz, Leodoro de Azevedo e Central, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e tem como foco todo o público-alvo da campanha.

Conforme a enfermeira Magali Dell Valle Cavinato, responsável pelo departamento de Vigilância Epidemiológica, destaca que a campanha possibilita a prevenção e diminui as chances de casos graves e do desenvolvimento de complicações decorrentes da doença. Também gera impactos positivos sobre os serviços de saúde, já que a grande quantidade de casos gera uma sobrecarga grande do sistema. Além disso, a vacinação é capaz de minimizar a carga da doença, e o indivíduo que contrai a doença pode ter sintomas reduzidos.

Ao comparecer aos postos para tomar a vacina, é importante que todos apresentem seu cartão de vacinação e um documento de identificação pessoal com foto.

O secretário da saúde Álvaro Grulke fala que “o pico de casos é sempre no mês de julho e agosto. São os dois meses com maior incidência de gripe. E essa vacina já está atualizada para as cepas que estão circulando neste ano. Então, o ideal é que as pessoas procurem se vacinar o quanto antes, para que quando a gente esteja no pico da doença da gripe, as pessoas já estejam protegidas”.

Público-alvo da vacinação

Fazem parte da campanha de vacinação as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as pessoas com 60 anos ou mais; as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto); os trabalhadores de Saúde de 18 anos ou mais; os professores; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; e a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Campanha segue até 31 de maio

Além do Dia D, a vacina está disponível até 31 de maio nas unidades básicas de saúde dos bairros Canelinha, Santa Marta, São Luiz, Leodoro de Azevedo e Central, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.