Dia Nacional da Alegria é comemorado com reabertura da montanha-russa no Alpen Park

O Dia Nacional da Alegria (DNA) foi comemorado com a reabertura oficial da montanha-russa no Alpen Park, em Canela. Após passar por limpeza completa e pintura geral, a Alpen Blizzard voltou a operar a pleno nesta terça-feira (9) para receber mais de 300 crianças da região gratuitamente. Além de curtir as emoções da montanha-russa, os pequenos puderam aproveitar as outras atrações do parque como trenó, cinema 4D, Big Game 5D, bate-bate, torre de queda livre e tirolesas.

O Alpen proporcionou aventura e diversão em meio à natureza para crianças de quatro instituições: Lar Padilha, de Taquara, Escola Maximiliano Hahn e Escola Caramuru, de Gramado, e Associação Padre Franco, de Canela. Em parceria com empresas instaladas no Alpen e com a Femsa Coca Cola, as crianças ganharam lanche, bebida e puderam levar para casa fotos impressas para recordar os momentos vividos no passeio de trenó.

SOBRE O DNA

Entre os dias 8 e 12 de abril, parques e atrações de todo o Brasil abrem suas portas para celebrar o Dia Nacional da Alegria (DNA), que está em sua 15ª edição. Crianças carentes de diferentes instituições foram convidadas a usufruir um dia de muita diversão nos atrativos. Cada parque escolhe a melhor data. Desde a sua criação, a iniciativa já atendeu mais de 490 mil crianças em todo o Brasil. O DNA é uma ação que envolve os parques associados ao Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) e conta com apoio da Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra) e da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg).