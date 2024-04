Nesta quarta-feira, dia 10 de abril, os Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas conduziram uma conversa com 400 alunos do 1º ao 3º anos do Ensino Médio. O encontro teve como objetivo abordar questões fundamentais como bullying, racismo, uso do celular e respeito.

Esta iniciativa representa o primeiro de três encontros programados para o dia, promovendo uma oportunidade valiosa de conscientização e diálogo entre os estudantes e os representantes da Polícia Civil.