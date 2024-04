Inscrições abertas para escolha da nova Corte da Festa da Colônia de Gramado

Até o dia 3 de maio estão abertas as inscrições para candidatas a rainha e princesas da Corte da Festa da Colônia de 2025 e 2026, 34ª e 35ª edição, respectivamente. A escolha da Corte será no dia 11 de maio, a partir das 18h, no palco principal do evento. A 33ª Festa da Colônia de 2024, ocorrerá entre os dias 25 de abril a 15 de maio. As fichas estão disponíveis para retirada na Gramadotur junto ao Expogramado ou na Secretaria da Agricultura do Município.

Poderão se candidatar moradoras de Gramado e ter entre 17 e 30 anos até o dia da inscrição. É necessário ser filha de descendente dos colonizadores (alemães, portugueses e italianos), manter vínculo no interior que representa, ser solteira e representar uma associação, entidade ou localidade. Além disso, a candidata terá que ter disponibilidade para participar de toda programação prevista e na divulgação do evento.

Elas serão avaliadas nos quesitos postura, simpatia, beleza, simpatia, personalidade, comportamento, oratória e conhecimento. A inscrição e gratuita.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com a Lei de Incentivo à Cultura. O apoio é do Sebrae Agronegócio – empreendedorismo que transforma, Sicredi Pioneira e Orquídea Alimentos. A hospedagem oficial é da Laghetto e colaboração da RBT Internet. O apoio institucional é da EMATER/RS. O Agente Cultural é a AM Produções. A promoção é da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Paralelamente à Festa da Colônia acontece no complexo do Expogramado a Feira Feito em Gramado com mais de 170 expositores.

Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2023.

Fechado na quarta, dia 08 de maio.

Demais dias da semana das 10h às 22h.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.