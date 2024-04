Renan Fogaça, atleta de São Chico, é destaque no futsal nacional

O ala/pivô Renan Fogaça, 27 anos, natural de São Francisco de Paula, é um dos destaques da equipe do Umuarama, que disputa a Série Ouro do Futsal Paranaense e a Liga Nacional.

Neste ano, Renan tem três jogos e um gol pela Associação de Futsal de Umuarama, no empate contra o Cascavel.

Com passagem no futebol chinês, Renan chegou a desfilar seu talento nas quadras da região, tendo atuado em times como o Bola 8, de Canela, e Amigos do Copo de Gramado.

Em 2023, jogou a 1ª divisão do Futsal Canelense pelo Âncora.