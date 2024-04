Teatro MudaMundo chega a Canela e Gramado, RS

Sulgás patrocina as atividades gratuitas para professores e alunos da rede pública das cidades

Entre os dias 15 e 19 de abril, acontece a primeira temporada do Teatro MudaMundo em Canela e Gramado, RS, com patrocínio da Sulgás. Serão seis apresentações em Canela, e outras cinco na cidade vizinha. (confira agenda completa abaixo)

Encenado pelo grupo mineiro Real Fantasia, o Teatro MudaMundo reproduz algumas das histórias da série de livros de mesmo nome, na qual a personagem principal é o menino João, um garoto muito esperto, sempre pronto a auxiliar os outros e incomodado com injustiças. Por meio das aventuras do João e de seus amigos, são transmitidos conceitos de respeito ao próximo, de cuidados com o meio ambiente e com as cidades onde vivemos. João deseja mudar o mundo, tornando-o mais solidário, a partir de pequenas atitudes no seu dia a dia.

A iniciativa aposta no fomento do protagonismo infantil e no papel disseminador de bons exemplos do professor. O projeto contempla ainda oficinas de sensibilização para os professores (já realizadas nas cidades), cadernos com sugestões de atividades para o professor e distribuição de livros da série MudaMundo, de autoria de Caio Riter, para as bibliotecas escolares dos municípios.

O MudaMundo é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e conta com o apoio das Secretarias Municipais de Educação.

Teatro MudaMundo em Canela

Dia 15 de abril – 03 apresentações

Horários: 9h30min, 13h30min e 15h

Local: Escola Municipal João Alfredo Correa Pinto

R. Francisco Bertoluci, 558 – Eugênio Ferreira

Dia 16 de abril – 03 apresentações

Horários: 9h30min, 13h30min e 15h

Local: Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Severino Travi

R. José Pedroso Velho, 311 – Distrito Industrial,

Teatro MudaMundo em Gramado

17 de abril – 01 apresentação

Horário: 14h30min

Local: EMEF Senador Salgado Filho

Rua Corte Real, 235

18 de abril – 02 apresentações

Horário: 9h e 14h30min

Local: EMEF Senador Salgado Filho

Rua Corte Real, 235

19 de abril – 02 apresentações

Horário: 9h e 14h30min

Local: EMEF Senador Salgado Filho

Rua Corte Real, 235

Sobre a Sulgás – A Sulgás é a empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul. Criada em 1993, iniciou a comercialização do gás natural em 2000, com a conclusão do gasoduto Bolívia-Brasil. Atualmente, atende aos segmentos industrial, veicular, comercial, residencial e de geração de energia.