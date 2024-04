UCS oferece suporte técnico para Observatório do Turismo de Gramado

Experiência no monitoramento de dados e no desenvolvimento de projetos tornam a Universidade uma referência nacional no setor turístico

O município de Gramado, um dos principais destinos turísticos na região Sul do país, ganhou recentemente mais um importante serviço de fomento ao setor. Trata-se do Observatório do Turismo, implantado pela Secretaria de Turismo da cidade e respaldado tecnicamente pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) por meio do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento (NID) Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial (ODITT), ligado ao curso de Turismo da Instituição. O Observatório levanta informações que embasam o planejamento, as decisões empresariais e a construção de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo.

“Fomos selecionados em função da nossa expertise em Observatórios do Turismo, a exemplo dos trabalhos realizados junto aos Observatórios da Serra Gaúcha e de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. E também pelo fato de a UCS estar entre as poucas instituições de Ensino Superior especializado nesse tipo de prestação de serviços no Brasil, com um núcleo de inovação e desenvolvimento orientado para essa finalidade”, destaca o coordenador do NID/ODITT, Michel Bregolin.

Em uma primeira etapa, o Observatório do Turismo de Gramado vai elaborar boletins mensais que funcionarão como elementos integradores e consolidadores de dados provenientes de diferentes fontes. “Idealiza-se que a cada edição novos dados e fontes sejam incorporados aos boletins. Nesse sentido, todas as empresas e entidades estão convidadas a colaborar com o Observatório por meio de disponibilização de dados, consolidando-o como uma fonte de consulta para aqueles que possuem interesse em acompanhar, investir, bem como monitorar a evolução do setor turístico em Gramado”, convida a Secretaria de Turismo de Gramado.

O NID/ODITT reúne um grupo multidisciplinar de pesquisadores com atuação em temas relacionados com desenvolvimento e inteligência turística, sejam professores ou discentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade (PPGTURH) e de outros Programas de Pós-Graduação e cursos de Graduação da UCS. O Núcleo também conta com o apoio de pesquisadores visitantes vinculados a outras Instituições de Ensino Superior, a exemplo da Universidade Federal de Pelotas e as internacionais CIEP e UACH (Chile) e Université Grenoble Alpes (França), todas com atuação reconhecida nesses temas. O NID ODITT também é o articulador de referência no Brasil da Rede Internacional de Turismo Científico, assim como colabora com diversas ações e entidades locais, regionais, nacionais e internacionais como a Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, a Rede Brasileira de Trilhas, o COREDE Serra, entre outros.