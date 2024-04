10 x Vladimir Medeiros

Essa semana quero fazer uma singela homenagem a um dos caras que eu mais admiro entre as pessoas que movimentam Canela: o delegado de Canela, Vladimir Medeiros.

Medeiros completa, semana que vem, 10 anos de atividades em nosso Município, tempo no qual mudou a visão da comunidade sobre a Polícia Civil, transformando o órgão em um dos que a comunidade mais confia, senão o que mais confia.

No cumprimento do trabalho policial, a DP de Canela é excelente, com técnica e inteligência, atua em todas as áreas, desde o combate ao tráfico ao combate à corrupção. Nos crimes graves, crimes contra a vida, os números são excelentes, trago uma matéria especial na edição desta semana sobre estes números.

E, apesar do baita trabalho do “delegado”, é a pessoa Vladimir que se destaca, através de sua percepção da necessidade de ação social.

Nós, aqui da Folha, fomos parceiros em algumas, como a campanha Fazer Canela Feliz, durante a pandemia, que arrecadou e distribuiu alimentos, itens de higiene e brinquedos. As ações de final de ano nos bairros são sempre lembradas e, agora, a DP Canela se associa a outros órgãos para auxiliar, por exemplo, os alunos da escola Barão do Rio Branco, no Saiqui.

Lembro do primeiro caso de homicídio de 2014, também o primeiro caso grave que Vladimir conduziu logo após sua chegada em Canela. Um feminicídio, onde a vítima, após ter sua casa arrombada, foi morta e teve seu corpo queimado, depois de ser enrolada em um tapete.

Nesta pauta, às 2h da manhã, Vladimir quase me deu voz de prisão. O delegado não me conhecia e eu não conhecia ele, claro, estava invadindo a cena do crime para fazer fotos. De lá para cá, pude acompanhar o trabalho da polícia em dezenas de casos graves e só aumentou o respeito da equipe da Folha pela equipe da Delegacia de Polícia de Canela

Tem algumas passagens que meio que já viraram lenda, como o caso da prisão de traficantes que se embrenharam em um esgoto, os agentes passaram o dia correndo atrás dos criminosos, fizeram a prisão já ao anoitecer e quando chegaram na DP, o delegado encomendou um Xis para a equipe. Medeiros então perguntou se os presos estavam com fome e pediu um lanche para eles também.

Canela ganhou muito com a chegada de Medeiros que escolheu Canela para trabalhar e morar, há 10 anos atrás. Fica aqui o registro deste colunista e da Folha de Canela. Aí que eu me refiro!