BOLA BOLA FC – Canela terá equipe na Série Prata da Liga Gaúcha de Futsal

O Bola Bola FC vai representar Canela na Série Prata da Liga Sul Riograndense de Futsal (LSRDF).

O presidente da equipe, Everton Rodrigues, o Bola, conhecido por sua atuação com disputas no futsal de campo, agora promete uma equipe de futsal formada por atletas da região que representará o município de Canela na competição estadual.

Bola esteve na Folha para participação no programa Toco y Me Voy, ao lado do diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela, Hélio Ecker, e do vereador Marcelo Savi.

O Bola Bola vai mandar seus jogos no Ginásio Carlinhos da Vila, os quais serão disputados nos sábados à noite. Na primeira fase do torneio, a equipe canelense irá enfrentar equipes de Pelotas e Santa Maria.

Mais detalhes sobre a equipe e a competição, você confere no programa Toco y Me Voy, que vai ao ar neste sábado (13), pelo Facebook e Instagram @folhadecanela e no You Tube do Portal da Folha.