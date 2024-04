Deputado Camozzato critica postura do Governo do Estado ao forçar aumento de impostos

A redação da Folha recebeu a visita do deputado estadual Felipe Camozzato (NOVO), na manhã desta quinta (11). Camozatto está na região para o Gramado Summit e abriu um espaço na sua agenda para entrevista ao Portal da Folha.

O tema da conversa foi o aumento de impostos proposto pelo governador Eduardo Leite (PSDB), vai protocolar na Assembleia Legislativa proposta de aumento da alíquota geral de ICMS dos atuais 17% para 19%. Leite deseja encaminhar o projeto até sexta-feira (12). A informação foi confirmada em entrevista coletiva nesta quinta (11).

Existe, ainda, a ameaça de que se o projeto não for aprovado, o Estado deverá suspender os decretos que retiram incentivos fiscais de uma série de setores da economia gaúcha e também de itens da cesta básica.

Camozzato se coloca contra o aumento de impostos por uma série de razões e coloca como alternativa a diminuição de despesas do Estado para equilíbrio das contas publicas.

O programa Folha Entrevista vai ao ar neste sábado, pelo Facebook e Instagram @folhadecanela e também pelo YouTube do Portal da Folha.

Para acompanhar os programas em vídeo, inscreva-se no Portal da Folha no You Tube e ative o sininho para receber as notificações de nosso conteúdo assim que eles forem ao ar: https://www.youtube.com/PortaldaFolhaTV