Escola Estadual Carlos Wortmann promove venda de pizzas para construção de rampa de acessibilidade

A Escola Estadual de 1º Grau Carlos Wortmann, localizada na Vila do Cedro, está empenhada em tornar suas instalações mais acessíveis para cadeirantes. Com esse propósito, lançou um projeto para construir uma rampa que facilitará o acesso ao colégio.

Para arrecadar os fundos necessários para a realização desse projeto, a escola está promovendo a venda de deliciosas pizzas. Cada pizza será vendida pelo valor de R$ 35,00, e as encomendas podem ser feitas diretamente com os membros do Conselho de Pais e Mestres (CPM) ou na secretaria da escola. A entrega das pizzas está programada para o dia 14 de junho, contando com a colaboração de toda a comunidade para o sucesso dessa iniciativa.

A construção da rampa de acessibilidade na Escola Estadual Carlos Wortmann é uma ação de extrema importância e que proporcionará mais autonomia e inclusão para os estudantes e pais com mobilidade reduzida, promovendo a conscientização sobre a importância da acessibilidade em espaços públicos e educacionais.

Para mais informações, acesse a página do projeto no Facebook: https://fb.me/e/22g83gRaW